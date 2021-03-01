Gurur Şenel kimdir, tutuklandı mı? Çiğköftecideki Gurur Şenel olayı nedir?

Sosyal medyada büyük tepki gören Gurur Şenel olayına dair bilgiler merak konusu oldu. Çiğköfte dükkanında yaşanan olayın detayları vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Afyonda yaşanan olayda siparişinin acı olduğunu öne sürerek çiğköfte çalışanını darp eden müşterinin Gurur Şenel olduğu iddia edildi.

Yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılması sonrası Gurur Şenel kimdir? Çiğköfte dükkanında yaşanan Gurur Şenel olayı nedir, konuları araştırılmaya devam ediyor.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki gören Gurur Şenel olayının detayları merak edilirken, cezalandırılması için yetkililere çağrı yapılıyor.

Peki çiğköfteci dükkanında yaşanan Gurur Şenel olayı nedir? İşte detaylar..

GURUR ŞENEL OLAYI NEDİR?

23 Şubat Salı günü merkez İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., çalışan Y.K.'den acısız çiğ köfte istedi.

Y.K., dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi. G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı. Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi, ancak G.Ş.'yi ikna edemedi.

G.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü önce Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden G.Ş., Y.K.'ye yumruklar savurdu.

Kendisini korumaya çalışan Y.K. saldırgan müşteriyi uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen G.Ş. yediği dürümün parasını vererek, hiçbir şey olmamış gibi işletmeden ayrıldı. Olayın ardından Y.K. darp raporu alarak müşteriden şikayetçi oldu.

Yaşadığı olayın ardından Y.K.'nin işi bıraktığı da öğrenildi.

GURUR ŞENEL TUTUKLANDI MI?

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.K.'yı yumruklayan G.Ş.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan G.Ş. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"#GururSenelTutuklansın" etiketi Twitter'da gündem oldu.

Twitter’da Şenel’in İhlas Pazarlama çalışanı olduğuna yönelik iddialar üzerine şirket de bir açıklama yaptı.