GÜRZ-37 operasyonlarında 147 terör örgütü mensubu yakalandı

Haber Merkezi

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan güvenlik güçleri, ülkenin dört bir yanında operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Huzur ortamını korumak için çalışmalarına her gün bir yenisini ekleyen jandarma ve polis ekipleri, terör örgütü üyelerinin kabusu oldu.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, yeni bir operasyonun detaylarını daha açıkladı.

147 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakanlığın bildirdiğine göre, 41 ilde PKK/KCK'ya yönelik “GÜRZ-37" operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

41 ilde PKK/KCK'ya yönelik Jandarma tarafından son 10 gündür devam eden “GÜRZ-37" operasyonlarında 147 şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı.

30‘u tutuklandı.

17’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

41 İLDE TERÖR OPERASYONU