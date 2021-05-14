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    Guterres'ten Gazze çağrısı: Zaten çok fazla masum sivil öldü

    İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı yoğun saldırıların ardından BM Genel Sekreteri Guterres, 'düşmanlıkların durdurulması' çağrısı yaptı.
    • DHA
    • 14.05.2021 - 05:42
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    Guterres'ten Gazze çağrısı: Zaten çok fazla masum sivil öldü

    İşgalci İsrail’in şimdiye kadarki Gazze’ye karşı en yoğun saldırısını gerçekleştirdi.

    İsrail'in Gazze'ye yönelik aşlattığı harekatın ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Twitter hesabından açıklamada bulundu.

    "ZATEN ÇOK FAZLA MASUM SİVİL ÖLDÜ"

    Guterres "Bayram ruhuna saygı duyduğum için, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma, ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir" ifadelerine yer verdi.

     


    Guterres ten Gazze çağrısı: Zaten çok fazla masum sivil öldü #1

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