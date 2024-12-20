Guterres'ten 'Suriye' değerlendirmesi: Türkiye, kapsayıcı diyalog için önemli rol oynayabilir

DHA

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor...

Bu kapsamda bir açıklamada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'den geldi.

SURİYE İLE DİYALOG VURGUSU

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Suriye'ye ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye halkına destek veren Türkiye'nin kapsayıcı diyalog için ülkedeki tarafları ikna etme konusunda önemli rol oynayabileceğine dikkat çekti.

"TÜRKİYE, ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYABİLİR"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Suriye halkına ve İdlib'te direnişe destek veren Türkiye, kapsayıcı bir diyalog için ülkedeki tarafları ikna etme konusunda önemli bir rol oynayabilir.

Suriye'de kalıcı ateşkes için koşullar yaratılması gerektiğini vurgulayan Guterres, aynı zamanda DEAŞ'ın terör faaliyetlerini artırmasının engellenmesi gerektiğinin altını çizdi.