Güvenli ülkeler listesindeki Türkiye’yi tercih eden turist sayısı artıyor

Son verilere göre Avrupa genelinde artan vaka sayıları nedeniyle İngiliz tatilcilerin Türkiye'ye olan ilgisi, yüzde 115'lik bir artış gösterdi.

Koronavirüs salgınında ikinci dalga, Avrupa’da çoktan başladı.

Salgında kaydettiği ölümlerde başı çeken Fransa, İspanya, İtalya gibi ülkeler her ne kadar yaz aylarında turizm faaliyetlerini canlandırmak adına pandemiyi kontrol almış gibi gözükse de, son haftalarda vaka sayılarında görülen artış, ikinci dalganın resmen başladığını kanıtlar nitelikte.

İNGİLİZ TATİLCİLERİN ROTASI TÜRKİYE

Pandemi süresince özellikle turizm alanında aldığı önlemlerle yabancı tatilcilerin odak noktasında olan Türkiye, eylül ayıyla beraber yine turizmde başı çeken ülkeler arasında yerini aldı.

İngiliz Independent’ın yayınladığı bir araştırma, Türkiye’ye olan ilgideki artışı kanıtladı.

Avrupa genelinden toplanan verilere göre fiyat karşılaştırmaları yapan Travelsupermarket, Skyscanner gibi internet sitelerinde Türkiye’ye dair yapılan uçuş arama artışlarında yüzde 115’lik bir artış gözlendi.

Tatil sitesi PC Agency’nin son yayınladığı verilere göre 100 bin kişi başına düşen vaka sayısında Türkiye’nin 13,8’lik bir yer kaydederken, Yunanistan 17,7, İtalya ise 16,3’lük rakamlar kaydetti.

ANTALYA YAKIN MERCEK ALTINDA

İngiliz hükümetinin İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz, Hırvatistan gibi tatil rotaları için art arda getirdiği karantina uygulamalarının ardından, risksiz ülkeler arasında yer alan Türkiye, İngiliz tatilciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Ülkedeki turizm faaliyetlerine yönelik alınan önlemler sayesinde “Turizmde Güvenli Ülkeler” listesinde bulunan ve yurda dönüşte 14 günlük karantina zorunluluğu bulunmayan Türkiye’yi eylül ayında ziyaret etmek isteyen İngiliz turistlerin sayısındaki artışı konu alan yazıda, Dalaman ve Antalya’nın en çok ilgi gösterilen şehirler olduğu belirtildi.

EYLÜL-EKİM ARALIĞINDA İLK TERCİH TÜRKİYE

Uçuş artışının yanı sıra tatil paketlerinin de artışta olduğunun kaydedildiği yazıda, 8-15 Eylül aralığında yapılan 11 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasındaki tatil paketlerinin sorgulanmasına yönelik aramalarda Türkiye, yüzde 30’luk bir oranla başı çekti.

Türkiye’nin rakiplerinden Yunanistan ve İtalya ise, sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 10’luk oranlarla oldukça alt sıralarda yer aldı.