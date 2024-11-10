Güvenlik güçlerine saldıran 253 şüpheli yakalandı

DHA

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının ardından bazı kesimler buna tepki göstermişti.

Belediye önüne gelerek izinsiz gösteri düzenleyenlerin arasına karışan bazı şahıslar ise polislere ve güvenlik güçlerine fiziki saldırıda bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı, polise şiddet uygulayan şahıslara yönelik yürütülen çalışmaya ilişkin açıklamada bulundu.

"253 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerimize taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226'sı terör suçlarından, 27'si güvenlik suçlarından olmak üzere toplam 253 şüpheli şahıs yakalandı.

33 TUTUKLU

İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve Güvenlik Şube Müdürlüklerince yakalanan ve adli makamlarca; silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ve görevli memura mukavemet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden; 33'ü tutuklandı. 37'si hakkında adli kontrol kararı ve 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" denildi.