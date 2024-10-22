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İHA

Türkiye, 15 Temmuz başarısız darbe girişimin mimarı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü konuşuyor..

Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberi, bizzat FETÖ'nün yayın organı Herkul tarafından duyuruldu.

83 yaşında ölen elebaşının ölüm haberi, örgüte yakın haber siteleri ve akrabaları tarafından da doğrulandı.

DARBE GİRİŞİMİNE KALKIŞTILAR

FETÖ, devletin içine sızmış ve 15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde nadir yaşanan bir darbe girişimi teşebbüsünde bulunmuştu. Fetullah Gülen ve örgütün diğer mensupları, darbenin planlamasını ABD'de gerçekleştirmişti.

251 vatandaşımızı şehit verdiğimiz gece, vatanın bölünmez bütünlüğü, bir kez daha ortaya koyuldu.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Ölümünün ardından örgüt liderinin nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışma konusu oldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre cenazenin ne zaman olacağı, kimlerin katılacağı, nereye gömüleceği ve cenaze namazını kimin kıldıracağı ile ilgili örgüt içindeki anlaşmazlıklar, örgüt yönetimindeki isimlerin baskıları ile ortaya çıktı.

"CENAZE NAMAZINI SUAT YILDIRIM KILDIRACAK"

Güvenlik kaynaklarından gelen bilgiler dikkat çekti.

Terör örgütü elebaşı Gülen'in cenazesi, perşembe günü Pensilvanya'da örgütün merkezi sayılan kampta yapılacak.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "Terörist Gülen, Pensilvanya’da örgütün merkezi sayılan kamp içinde yer alan daha önce kendi 'işaret ettiği' yere gömülecek." denilirken, cenaze namazına ilişkin de açıklamalarda bulunuldu.

Kaynaklar, "Teröristbaşı Gülen'in cenaze namazını Suat Yıldırım kıldıracak." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Suat Yıldırım'ın FETÖ elebaşı Gülen'in ev arkadaşı olduğu biliniyor.

ÜST DÜZEY ÖRGÜT MENSUPLARI ABD'YE GİDİYOR

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, seyahat sorunu yaşamayan üst düzey örgüt mensupları, ABD'ye doğru yola çıktı.

Gülen'in aile üyeleri cenazeye bir arada katılarak sözde birlik mesajı verecek.

Örgüt, Gülen'in son anlarını da daha sonra yazılı bir şekilde paylaşacak.

HASTANEYE KALDIRILDIĞI, ÖRGÜTÜN DİĞER ÜYELERİNDEN SAKLANDI

Ayrıca terörist başı Gülen'in rahatsızlanması sonrası hastaneye kaldırıldığı, örgütün diğer üyelerinden saklandı.

Öte yandan, terörist Gülen'in yazılı bir miras bıraktığı da örgüt üyeleri arasında konuşulan bilgiler arasında.