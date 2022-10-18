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    Güvenlik kurumlarına bütçeden 388,9 milyar lira

    Ülke güvenliğinde görev alan kurumlara 2023 yılı bütçesinde yaklaşık 388,9 milyar lira kaynak ayrılırken, bu ödenekten en fazla payı Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Teşkilatı alacak.
    • 18.10.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 12:44
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    Güvenlik kurumlarına bütçeden 388,9 milyar lira

    TBMM'ye sunulan 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde 4 trilyon 470 milyar liralık toplam bütçe içinde savunma ve güvenlikte görev alan kurumlara önemli miktarda kaynak ayrıldı.

    Söz konusu kurumlara gelecek yıl için ayrılan toplam ödenek, 388 milyar 908 milyon 105 bin lirayı buldu.

    En fazla bütçe Milli Savunma Bakanlığı'na verildi

    Savunma ve güvenlik alanında en fazla kaynak 182,8 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığı'na tahsis edildi. Bakanlığı, yaklaşık 116,9 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü izledi.

    Jandarma Genel Komutanlığı'nın faaliyet ve ihtiyaçları için 76,1 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na 7,7 milyar lira kaynak tahsis edildi.

    Sahil Güvenlik Komutanlığına yaklaşık 5 milyar lira ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 114,3 milyon lira ödenek verildi.

    Fon kaynaklarından da yararlanılacak

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik hedef planı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç planları uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçlerle gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer ayni ve nakdi imkanlar birlikte değerlendirilerek, Savunma Sanayi İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanacak.

    Savunma Sanayii Destekleme Fonu devrede

    AA'nın haberine göre, Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde savunma ve güvenlik sektörü için 2023 yılında 468,7 milyar lira ödenek ayrılması öngörülüyor.

    2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren kurumlara tahsis edilen kaynaklar şöyle:

    Kurumlar 2023 yılı ödeneği (lira)
    Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 7.729.120.000
    Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 114.297.000
    Milli Savunma Bakanlığı 182.770.968.000
    Jandarma Genel Komutanlığı 76.073.628.000
    Emniyet Genel Müdürlüğü 116.888.293.000
    Sahil Güvenlik Komutanlığı 4.986.900.000
    Savunma Sanayii Başkanlığı 344.899.000

     

    Güvenlik kurumlarına bütçeden 388,9 milyar lira #1


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