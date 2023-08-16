Güvenlik operasyonu: Tunceli'de patlayıcı yapımı malzemeleri ve kenevir bulundu Kentte ekipler tarafından yapılan uygulamada, bir kişiye ait bir bahçede yapılan aramada, 63 kök kenevir ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

AA Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi sürüyor... PKK'lı hainler etkisiz hale getirilirken finansal kaynakları da yok ediliyor. Terör örgütü PKK'nın kökünü kurutmakta kararlı olan kahraman Mehmetçik, asayişi sağlamak adına belirli noktalarda denetim yapıyor. Asayiş ve güvenlik uygulaması Bu denetimlerden biri de Tunceli'de gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde güvenliği sağlama, uyuşturucu madde kullanım ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Ele geçirilenler Bu kapsamda ekiplerce yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Hozat ilçesinde bir kişiye ait bahçede arama yapıldı. Aramada, toprağa gömülü halde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 3 kilogram amonyum nitrat, 50 metre kablo, 2 içi boş kablo irtibatlı patlayıcı kabı, 2 adet iki ucu bağlı başlatıcı kablo, 2 pil ve 63 kök kenevir ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.