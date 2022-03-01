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    Güvenlik soruşturma formu 2022: Adalet Bakanlığı güvenlik formu alma ve doldurma...

    Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusunda gereken güvenlik formu, adaylar tarafından doldurulup e-Devlet'e yükleniyor. Peki güvenlik soruşturma formu nereden alınır, nasıl doldurulur? Detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 13:47
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    Güvenlik soruşturma formu 2022: Adalet Bakanlığı güvenlik formu alma ve doldurma...

    Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımları başladı.

    Bakanlıkta görevlendirilmek üzere adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 personel alınacak.

    Başvuru yapacak olan adaylar ilan detaylarına ilişkin araştırma yaparken "güvenlik soruşturma formu" detayı ile karşılaşıyor.

    Güvenlik formunda bireyin kişisel bilgileri ile ailesi ile ilgili bilgiler dolduruluyor. Formun eksiksiz bir şekilde doldurulup sisteme yüklemesi gerekiyor.

    Peki Adalet Bakanlığı güvenlik formu nereden alınır, nasıl doldurulur? İşte güvenlik formu ekranı...

    ADALET BAKANLIĞI GÜVENLİK FORMU 2022

    Güvenlik soruşturması formu, Adalet Bakanlığı'nın söz konusu personel alımı ilanlarının en altında paylaşıldı.

    Güvenlik formunun doldurulabilmesi için öncelikle formun indirilmesi gerekmektedir.

    Güvenlik Soruşturması Formunun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-2 Güvenlik Soruşturması Formu dışında başka form kullanılmayacaktır.)

    GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU İÇİN TIKLAYINIZ


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