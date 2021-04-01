Güvenlik soruşturması teklifi 6 Nisan'da oylanacak

TBMM Genel Kurulu'nda reddedilen güvenlik soruşturması teklifinin yeniden oylanması için karar verildi.

Kamuya ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması öngören kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda dün yapılan oylamada reddedilmişti.

YENİDEN OYLANACAK

Meclis'te bugün yeniden görüşülen güvenlik soruşturması teklifinin 6 Nisan'da yeniden oylanmasına karar verildi.

TEKLİFE GÖRE, İLK KEZ ATANACAK MEMUR İÇİN ARŞİV ARAŞTIRMASI İSTENECEK

AK Parti'nin hazırladığı teklife göre, güvenlik soruşturmaları nesnel verilere dayanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat birimlerine girişte güvenlik soruşturması yapılacak. Cezaevi çalışanları ve üst düzey kamu yöneticileri de güvenlik soruşturmasına tabi olacak.

16 maddelik kanun teklifinde, kamuya ilk kez atanacakların tümü için ise arşiv araştırması istenecek.