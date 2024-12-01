Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu, güneyde Esad rejimi ve kuzeyde terör örgütü YPG'ye beklenmedik yenilgiler yaşattı.

Rejim güçleri Halep'i, terör örgütü ise Tel Rıfat ve çevresini kaçarcasına terk etmek zorunda kaldı.

Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Ömer Özkızılcık, Ensonhaber yayınında editörümüz Yusuf Balıkçı'nın sorularını yanıtladı:

"YAKIN GELECEKTE TÜRKİYE'NİN SIĞINMACI SORUNU KALMAYABİLİR"

Türkiye, Suriye'de çok ciddi mevzi kazandı. Türkiye için en olumlu gelişme; Türkiye'deki Suriyelilerden çok ciddi bir geri dönüş hareketini yakın gelecekte görebiliriz. Sığınmacılar o kadar çok sayıda dönebilirler ki Türkiyenin böyle bir sorunu kalmayabilir. Çok büyük bir geri dönüş olacaktır. Bu da Türkiye için hem masada hem de sahada çok ciddi kazanımlar olacaktır.

"İRAN VE RUSYA ZAYIFLADI, TÜRKİYE OPERASYONA İZİN VERDİ"

Suriye'deki savaşın durgunlaştığına dair Türkiye ve dünyada bir yanılgı vardı. 2020 yılında bir güç dengesi oluşmuştu. Türkiye, ABD, Rusya ve İran, bir denge oluşturmuştu. Kimse kimseye güç yetiremiyordu. 4 aktörden biri zayıflarsa ya da biri çok güçlenirse, Suriye'deki savaş devam edecekti. Şu an biz tam olarak bunu görüyoruz.



Rusya ve İran zayıfladı. Türkiye burada Esad rejimine normalleşme ve barışa götürme noktasında bir irade gösterdi. Ancak Şam yönetimi bu talebe olumlu karşılık vermedi. Ve en son Astana zirvesinde Rusların olumsuz tutumu ve YPG'yi koruma noktasında ısrarı, Türkiye'yi de işgalci olarak nitelendirmesi sonrasında Türkiye, daha önce izin vermediği Suriyeli muhaliflerin operasyonuna yeşil ışık yaktı. Bundan sonra Suriye'de çok ciddi bir ilerleme görüldü. Muhalifler de bu kadar ciddi bir ilerleme görmüyorlardı. Belli ki İran, Rusya ve rejim zennedildiğinden daha zayıf ki bozguna uğradılar, rejimin savunma hatları çöktü. Savaş boyunca muhaliflerin kontrol edemediği bölgeler dahil, artık muhaliflerin elinde.