Güvenlik zirvesi sonrası terörle mücadele vurgusu

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Türk savunma sanayisinin önemli merkezlerinden, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında 5 çalışan şehit olurken, 22 kişi de yaralandı.

Saldırının yapıldığı gün BRICS Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’a döndü.

HAVALİMANINDA GÜVENLİK ZİRVESİ TOPLANDI

Erdoğan İstanbul'a iner inmez, Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde düzenlenen güvenlik zirvesi sona erdi.



1 saat 15 dakika süren toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de iştirak etti.

TERÖRLE MÜCADELEDE ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısında, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı ile terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ele alındı.

"TERÖRİSTAN'A ASLA İZİN VERİLMEYECEK"

Toplantıda, terörle mücadelenin ve terörsüz bir Türkiye için cansiparane çalışmaların süreceği ve sınır ötesinde bir "teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği belirtildi.