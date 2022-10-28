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    Güvenoyu nedir, ne zaman alınır?

    Güvenoyu, parlamenter sistemde kullanılan önemli bir uygulamadır. Peki, Güvenoyu nedir, ne zaman alınır? İşte detaylar!
    • 28.10.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 14:34
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    Güvenoyu nedir, ne zaman alınır?

    Siyasi bir terim olan güvenoyu, herkes tarafından merak ediliyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor.

    Özellikle gençlerin merak ettiği güvenoyu, parlamenter sisteme sahip tüm ülkelerde geçerlidir.

    Gençler güvenoyunun detaylarını ve ne zaman alındığını merak etmeye başladı.

    Bu kapsamda da, "Güvenoyu nedir, ne zaman alınır?" sorusunu gündeme taşıdı.

    Peki, Güvenoyu nedir, ne zaman alınır? İşte yanıtı...

    Güvenoyu nedir, ne zaman alınır?

    Güvenoyu parlamenter sistemde; yönetimde olan hükûmetin göreve yeni başlama aşamasında hükümetin yönetip yönetemeyeceği konusunda diğer parlamenterler tarafından güvenilip güvenilmediğini ölçen bir çeşit parlamento oylamasıdır.

    Güvenoyu nedir, ne zaman alınır? #1

    Güvenoyu sadece yeni kurulan hükümetlerde kullanılmaz. Güvenoyu iki durumda gerçekleştirilir;

    • Başbakan, Bakanlar Kurulu’nu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunar ve meclisten güvenoyu talebinde bulunur. Eğer güvenoyu alınamazsa Bakanlar Kurulu göreve başlayamaz.
    • İkinci durum ise Bakanlar Kurulu çalışmaya devam ettiği sırada talep edilen güvenoyudur. Bunun çeşitli nedenleri olabilir.
    • Hükümetin istikrarı devam etmiyorsa, ülkede yaşanan sorunlar hükûmeti zayıflattıysa, yeni bir seçime ihtiyaç olduğu düşünülüyorsa, kritik bir durum yaşandıysa meclisten güvenoyu istenebilir.

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