Güzel havayı fırsat bilenler Ayasofya Camii'ne akın etti

İHA

Birçok İstanbullunun sömestir tatili için memleketlerine veya tatil beldelerine gitmesiyle kentte sakin günler yaşanıyor.

İnsan yoğunluğu ve trafiğin azaldığı şehirde vatandaşlar tarihi ve turistik mekanlara akın etti.

TARİHİ YARIMADA'DA YOĞUNLUK YAŞANDI

İstanbulluların yanı sıra yabancı turistlerin de uğrak noktası olan Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarında öğle vaktinde yoğunluk yaşandı.

Başta Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, bol bol fotoğraf ve video çekti.

METRELERCE SIRA OLUŞTU

Cuma namazı vaktinde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne gelen vatandaşlar metrelerce sıra oluşturdu.

Hem güzel havayı hem de tatili fırsat bilen yerli turistlerin yoğunluk oluşturduğu tarihi cami havadan görüntülendi.

"HERKES BURAYA GELSİN"

Yurt dışından kenti gezmeye gelen Cansu Özbek, "Almanya'dan geldim, 2 çocuk annesiyim. Buraya cuma namazına geldik. Çok güzel, herkes buraya gelsin. Bir kere daha gelmiştim, yine nasip oldu. Ama çok kalabalık. Bir kere içine girmiştim ama bugün giremedim" dedi.

"ÇOK KALABALIK VE SIRA ÇOK UZUN"

Ayasofya Camii'nin çok kalabalık olduğunu söyleyen Ayşe Zengin ise, "Burası çok güzel bir yer. Babam içeride cuma namazı kılıyor. Ben de kılmak istedim ama çok kalabalık ve sıra çok uzun. 6. sınıfa gidiyorum. 15 tatil nedeniyle geldim ama benim tatilim 1 hafta çünkü ben hafızlık yapıyorum. Hava çok güzel" diye konuştu.

"ARKADAŞLARIMLA GELİP GEZMEK İSTEDİK"

Arkadaşlarıyla gezmeye geldiğini ifade eden İrem Demir, "10. sınıfa gidiyorum. Tatil için arkadaşlarımla geldik. Haftaya da kar bekleniyormuş ama bugün hava çok güzel. Burası çok güzel bir yer, küçüklüğüm de burada geçti. Seviyorum buraları, arkadaşlarımla da gelip gezmek istedik" şeklinde konuştu.

"AŞIRI KALABALIK, HATTA ÇOCUKLARA 'BİZDEN AYRILMAYIN' DİYORUZ"

Çocuklarını gezmeye getiren anne Dilek Gemici, "Beykoz'dan geliyoruz. Tatil dolayısıyla geldik. Çocuklara camileri gezdirmek istedik. Buradan da Beşiktaş'a geçeceğiz. Çok güzel geçiyor. Zaten ilk haftası biraz hastalıklarla geçti. Hava da çok güzel bugünü değerlendirelim dedik. Aşırı kalabalık, hatta çocuklara 'bizden ayrılmayın' diyoruz" ifadelerini kullandı.