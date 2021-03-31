Hababam Sınıfı'nın Güdük Necmi'si: Halit Akçatepe kimdir?

Yeşilçam'ın hem gülen hem güldüren yüzü, "Hababam Sınıfı"nın Güdük Necmi'si, "Süt Kardeşler"in Ramazan'ı Halit Akçatepe, vefatının 4. yılında yad ediliyor.

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olan Mustafa Halit Akçatepe, 1 Ocak 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hababam Sınıfı filmlerinde 'Paşa Nuri' karatkerine hayat veren Sıtkı Akçatepe ile Yeşilçam filmlerinde 'anne' rolünü canlandıran Leman Akçatepe'nin oğludur ve iki ağabeyi vardır

1942 yılında henüz 5 yaşındayken "Nasreddin Hoca Düğünde" filminde rol alarak oyunculuğa adım atan usta oyuncu, daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümüne girmiş ve 15 yaşına kadar 40'a yakın yapımda çocuk oyuncu olarak yer almıştır.

PROFESYONEL TİYATRO OYUNCULUĞUNA 1960 YILINDA BAŞLADI

Halit Akçatepe, ilk eğitimini Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu ve Refik Halit Karay Mektebi'nde almış ve ailesi tarafından oyuncu olması istenmemiştir. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde öğrenim görmesinin ardından babasını kırmamak için Sultanahmet İktisat ve Ticaret Akademisi'nde bir yıl okumuştur.

Akademideki eğitimini bitirmeden yedek subay olarak vatani görevini tamamlayan Akçatepe, askerden döndükten sonra hukuk fakültesinde 2 sene eğitim almış ancak derslere girmek yerine üniversitenin Talebe Birliği'nde gençlik tiyatrosuna yazılmış ve birçok oyunda amatör oyuncu olarak yer almıştır.

Daha sonra Muammer Karaca Tiyatrosu'nun oyuncu kadrosuna giren Akçatepe, aynı yıllarda edebiyat fakültesinin sosyal antropoloji bölümüne başlamıştır.

Profesyonel anlamda tiyatro oyunculuğuna 1960 yılında "Sel" adlı piyesle adım atmış ve Devekuşu Kabare'de de oynamıştır. Usta isimler Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal ile çalışan ünlü sanatçı, Sadık Şendil'in kendisini ikna etmesiyle "Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı filmle adım attığı Yeşilçam'a ilişkin bir röportajında şunları söylemiştir:

"O zamanlar tiyatrodan başka bir şey düşünemezdim. Sanki dünyada bir ben, bir de tiyatro vardı. Başka bir sanat dalı olamazdı. Profesyonel olarak ilk defa 'Oda Tiyatrosu 4'te 'Sel' piyesiyle sahneye çıktım. Yıl 1960... Bugüne kadar 16 ayrı tiyatroda, 43 piyeste rol aldım. Benim kadar çok tiyatro değiştiren artist yok gibidir. Ama ne yapayım huyum böyle. En ufak bir rahatsızlık, anlaşmazlık gördüğüm an oradan kaçarım."





ERTEM EĞİLMEZ FİLMLERİNİN ARANAN YÜZÜYDÜ

Memduh Ün'ün yönettiği 1971 yapımı "Üç Arkadaş" filminde Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit'le oynayan sanatçının yolu, aynı yıllarda Ertem Eğilmez'le kesişmiştir. Sırasıyla "Beyoğlu Güzeli", "Üç Sevgili", "Sev Kardeşim", "Tatlı Dillim", "Köyden İndim Şehre", "Mavi Boncuk" ve "Ah Nerede" isimli yapımlarda yan rollerde oynayan sanatçının bu filmlerdeki tiplemeleri de izleyiciler tarafından oldukça beğeni toplamıştır.

Usta sanatçı, 1962 yılında evlenip 1981 yılında boşandığı Tülin hanımdan olan kızları Itır ve Ebru ile oynadığı 1972 yapımı "Tatlı Dillim" filmiyle büyük bir çıkış yakalamış ve Ertem Eğilmez filmlerinin aranan yüzü olmuştur.

Akçatepe, 8 Nisan 1972 tarihinde Ses Dergisi'ne verdiği bir demeçte, "Yıllar boyu bir aptal aşık gibi tiyatroya sarılmışım. Şimdi ise bir sinemanın var olduğunu biliyorum, öğrendim. Bundan sonraki çabam sinemada bir Halit Akçatepe'nin var olduğunu ispat etmek olacak. Çalışmam, çok çalışmam gerekiyor ama ben bu uğraşta galip geleceğimi, biliyorum." ifadelerini kullanmıştır.

HABABAM SINIFI'NIN GÜDÜK NECMİ'Sİ

Rıfat Ilgaz'ın romanından uyarlanan, Umur Bugay'ın senaryosunu yazdığı 1975 yapımı Ertem Eğilmez filmi "Hababam Sınıfı"nda "Güdük Necmi" karakterini canlandıran sanatçı, bu filmdeki rolünün ardından unutulmaz isimler listesine adını yazmıştır.

Usta oyuncu, Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan ve Kemal Sunal'ın da aralarında yer aldığı Arzu Film'den ayrılarak Genco Erkal'ın Dostlar Tiyatrosu'na başlamış ve 1990'lı yıllardan itibaren, "Şaban Askerde", "Kaygısızlar", "Yazlıkçılar" ve "Bizimkiler" adlı televizyon dizilerine imza atmıştır.

ALTIN PORTAKAL YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ'NÜ ALDI

Akçatepe, 2011 yılında Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne Mehmet Dinler, Tuncel Kurtiz, Perran Kutman ve Engin Çağlar ile değer görülmüştür.

"Babam Sınıfta Kaldı" isimli 2013 yılında çekimleri başlayan televizyon dizisi için Cem Davran, Melis Tüzüngüç, Defne Samyeli ve Mesut Yar'la kamera karşısına geçen sanatçı, 2014 yılında "Karaman'ın Koyunu" adlı sinema filminde rol almıştır. "Şaban Pabucu Yarım", "Gurbetçi Şaban" ve "Şoför Memet" filmlerinin senaryolarına da imza atmıştır.

Genellikle duygusal komedilerde yer alan karakterleri canlandıran sanatçı, yarım asrı geçkin sanat hayatında 70'ten fazla sinema filmi, birçok tiyatro oyunu ve reklamda rol almıştır.

KALP YETMEZLİĞİ NEDENİYLE VEFAT ETTİ

Canlandırdığı unutulmaz karakterlerle Türk seyircisinin gönlünü fetheden Halit Akçatepe, 31 Mart 2017 tarihinde İstanbul'da 79 yaşındayken kalp yetmezliği sonucu vefat etmiştir. Sanatçının naaşı, Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.

''TÜRK HALKI BİZİ SEVİYOR, SAYIYOR VE HATIRLIYOR, ONLARA MİNNETTARIZ''

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Uyandıran bir röportajında, Akçatepe’nin içinde bulunduğu işlere renk kattığını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulunmuştur:

"Büyük bir enerjiydi. Hababam Sınıfı filmine kattığı neşeyi Bizimkiler dizisinde de bizimle paylaşan usta oyuncu Halit Akçatepe'ye Allah’tan rahmet diliyorum. Ölmek insanın doğasında var ancak geride kalan güzellikler hatırlandıkça gülüyoruz da ağlıyoruz da. Halit gibi, rahmetli Kemal Sunal gibi, Tarık Akan gibi hatırlanmak güzel bir ömür geçirdiğinizin sağlamasıdır. Şunu söylemekte yarar görüyorum; bizler rol yapmaktan çok anı yaşadık. Bu yüzden yaşadıklarımızı yaşattığımız için Türk halkı bizi seviyor, sayıyor ve hatırlıyor. Onlara minnettarız."