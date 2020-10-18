Habertürk'te Oylum Talu'nun sunduğu programa konuk olan Sümerolog Veysel Donbaz'ın kullandığı ağza alınmayacak sözcük, Oylum Talu'yu zor durumda bıraktı.

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu programlarda çıkan ve tartışma konusu olan tuhaf seslerin ardından enteresan bir gelişme de Oylum Talu'nun programında yaşandı.

KONUK DONBAZ, KULLANDIĞI AĞZA ALINMAYACAK SÖZCÜKLE TALU'YU ŞOK ETTİ

Oylum Talu'nun sunduğu "Burası Haftasonu" adlı programın konuğu Sümerolog Veysel Donbaz oldu.

Donbaz'ın, canlı yayın esnasında kullandığı bir sözcük ise sunucu Oylum Talu'yu şaşkına uğrattı.

Habertürk canlı yayınında küfür eden konuk, Oylum Talu'ya zor anlar yaşattı VİDEO

"HOCAM CANLI YAYINDAYIZ..."

"Diyorlar ki onu buraya getirelim, kapıştıralım, sonra bir o...pu buluyorlar, or..pu kadın..." ifadelerini kullanan Veysel Donbaz karşısında şok yaşayan Oylum Talu, "Hocam canlı yayındayız" diyerek Donbaz'a uyarıda bulundu.

Habertürk ekranlarına yansıyan o ilginç anlar ise şöyle...