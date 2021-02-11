Habertürk, Hande Sarıoğlu'nun işine son verdi

Hande Sarıoğlu, dans ettiği paylaşımlarının ardından Habertürk tarafından işten çıkarıldı.

Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Evinde doğal halleriyle verdiği pozları sık sık takipçileriyle paylaşan 32 yaşındaki Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde yüzünün yarısı peçeyle kapalı bir şekilde dans ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarıoğlu'nun oryantal dans yaparak paylaştığı dans videosu, kısa zaman içerisinde gündem olurken; paylaşılan video Habertürk yönetimini rahatsız etti.

İŞİNE SON VERİLDİ

Medyaradar'da yer alan habere göre, Hande Sarıoğlu'nun evde arkadaşlarıyla eğlenmek için yaptığı dans şovunu sosyal medyada paylaşması sonrası Habertürk, ünlü spikerin işine son verdi.

Spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun dans performansı İZLE