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Habertürk ekranlarında spikerlik yapan Ela Rümeysa Cebeci, izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor.

Ancak bu kez Cebeci'yi gündeme getiren konu ünlü spikerin mesleğiyle ilgili değil.

Ela Rümeysa Cebeci, kendisi ile evleneceğini eden bir şahıs yüzünden kanal binasında mahsur kaldığı anları paylaştı.

'BU ÇARESİZLİK KABUL EDİLEMEZ'

Sosyal medya hesabından "Bu çaresizlik kabul edilemez" ifadesiyle bir de o anların videosunu paylaşan Cebeci, "Bakın şu anda kanalın önünde benimle evleneceğini iddia eden bir şizofren bekliyor. Ve ne yazık ki yasal boşluk yüzünden biz bu kişiye hiçbir şey yapamıyoruz" dedi.

"ŞU ANDA BİNADAN ÇIKAMIYORUM"

Cebeci ayrıca "Şu anda binadan çıkamıyorum. Devlet beni nasıl koruyacak" diye sordu.

Öte yandan görüntülerde bir muhabir ve kameramanın bina önünde Cebeci'nin taciz iddiasında bulunduğu şahısla konuştuğu görüldü.