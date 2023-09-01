Habertürk yayında hararetli tartışma: Faruk Aksoy ve Cem Küçük arasında göçmen gerginliği Türkiye'deki göçmenlerin işsizliğe neden olduğunu söyleyen Faruk Aksoy'a itiraz eden Cem Küçük, "Onlar olmasa ekonomi batar" deyince tartışma çıktı.

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Ekonomi gündemi haber kanallarının akşam kuşağında en geniş yer tutan konuların başında geliyor.

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programında da en geniş zaman bu konuya ayrıldı.

Göçmen konusu stüdyoyu karıştırdı

Programda ekonomik sorunlar ve işsizlik tartışılırken konuklar Faruk Aksoy ve Cem Küçük arasında göçmenler üzerinden bir tartışma çıktı.

Faruk Aksoy göçmenlerin işsizlik konusunda büyük bir sorun olduğunu söylerken Cem Küçük, ekonominin göçmenler sayesinde ayakta olduğunu söyledi.

"Göçmenler olmasa ekonomi batar"

"Türkiye'nin sığınmacı sorunu tüm bu ekonomik sorunlara olumsuz tesir etti mi? Etti!" diyen Faruk Aksoy'a Cem Küçük "Hayır etmedi" cevabı verince tartışma alevlendi.

"Onlar olmasa ekonomi batar, onlar olmasa iş yerleri batar." diyen Cem Küçük, Faruk Aksoy'un tepkisi ile karşılaştı.

"Türk işçi arıyorlar ama bulamıyorlar"

Aksoy, Türk çocuklarının iş bulamadığını söylerken Küçük, Türklerin bu işlerde çalışmadığını iddia etti.

Küçük, "Esnaf milliyetçidir. Onlar Türk arıyor ama bulamıyorlar." derken Aksoy, Türkiye'nin göçmen politikasının buna neden olduğunu söyledi.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine moderatör araya girdi.