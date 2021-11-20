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    Ersan Şen ile Mücahit Birinci canlı yayında tartıştı

    Ersan Şen ile Mücahit Birinci canlı yayında tartıştı

    Hülya Hökenek’in moderatörlüğünü yaptığı Enine Boyuna programında Ersan Şen ile Mücahit Birinci arasında sinirler gerildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 02:12
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 02:29
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    Habertürk’te Hülya Hökenek’in sunumuyla ekrana gelen Enine Boyuna programına Prof. Dr. Ersan Şen ile Ak Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci damga vurdu.

    Ekonomiden, siyasete kadar birçok konunun ele alındığı yayında Ersan Şen ile Mücahit Birinci arasında gergin anlar yaşandı.

    "BEN KALKARIM BURADAN"

    Atmosferin yüksek olduğu programda Moderatör Hülya Hökenek başka bir konuya geçmek isteyince Şen, "Ben kalkarım buradan, banana yüzde 50+1 sisteminden, milletin konusu başka" diye tepki gösterdi.

    "BİR DE PROGRAMI YÖNET İSTERSEN"

    Şen'in çıkışına tepki gösteren Birinci, "Bir de programı yönet istersen, illa son sözü sen mi alacaksın?" ifadelerini kullandı.

    Habertürk'te Ersan Şen ile Mücahit Birinci tartıştı VİDEO

    Ersan Şen ile Mücahit Birinci canlı yayında tartıştı #1

    Ersan Şen ile Mücahit Birinci canlı yayında tartıştı #2

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