Habertürk'ten flaş ayrılık! Ebru Baki Sözcü TV'ye geçti... Yaklaşık 5 yıldır Habertürk TV'de çalışan Ekonomi Müdürü Ebru Baki, ani bir kararla kanaldan ayrılarak Sözcü TV'ye transfer oldu.

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Ciner Medya Grubunun haber kanalı olan Habertürk’te flaş bir ayrılık yaşandı.

Habertürk TV Ekonomi Müdürü ve Para Gündem programını sunan Ebru Baki, yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü görevini sonlandırdı.

Baki’nin hangi kanal ile anlaştığı merak konusu olurken, cevap da çok gecikmedi.

Sözcü TV ile anlaştı

Ebru Baki, Sözcü TV’de ekran karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Haberi, Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek sosyal medya hesabından paylaştı.

Delek paylaşımında, “Aramıza hoş geldin. Sözcü TV daha da güçlendi, daha da güzelleşti” cümlelerini aktardı.

Uykusuz halleriyle viral oldu

Bir diğer yandan Ebru Baki son olarak Habertürk canlı yayınındaki uykusuz halleriyle viral olmuştu.

Gözlerini açmakta zorlanırken kameralara yansıyan Baki, sosyal medyada çokça konuşuldu.

Gözden Kaçmasın Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz halleri Haberin Detayları

Ebru Baki kimdir?

1975 doğumlu olan Baki, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu.

Lisans eğitimi esnasında Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisinde stajını tamamlayan Ebru Baki, Marmara Üniversitesi'nden okul ve bölüm birincisi olarak mezun oldu.

Baki, birincilikle bitirdiği gazetecilik bölümünün sonrasında Marmara Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümünde okudu.

Çeşitli burslara layık görülen Baki, staj döneminden CNN Türk'teki çalışma hayatına kadar Hürriyet'te 7 yıl çalıştı.

Ebru Baki son olarak geçiş yaptığı Habertürk TV'de ise yaklaşık olarak 5 yıl boyunca ekonomi müdür olarak çalıştı.