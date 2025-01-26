Kariyeri boyunca Conor McGregor ve İrlanda ile yaşadığı gerilimlerle sık sık gündem olan Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov'dan İrlanda ile husumeti sonlandıracak açıklama geldi.

Khabib, kuzeni Usman’ın Dubai’de Paul Hughes'a karşı kıyasıya mücadelesinde yanında oldu.

Kuzeni Usman’ın Dubai’de Paul Hughes’u çoğunluk kararıyla mağlup etmesinin ardından, Khabib Nurmagomedov açıklamlarda bulundu ve İrlanda hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.

MCGREGOR İLE OLAN GERİLİMLERİ HATIRLATTI

Khabib, Usman’ın röportajı sırasında mikrofonu alarak her zaman Filistin’e destek veren İrlanda’ya duyduğu saygıyı dile getirdi. Ardından Khabib, İrlanda halkına teşekkür etti.

Ayrıca, Khabib, geçmişte İrlandalı boksör Conor McGregor ile olan yaşadığı gerilimleri de anımsattı.

ULUSAL BASINDA YER BULDU

Khabib’in bu sözleri tüm dünyada ilgi gördü.

Khabib’in sözleri uluslararası medyada yer alarak farklı değerlendirmelerde bulunuldu.

"İRLANDA FİLİSTİN'İN DÜNYADAKİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİDİR"

Khabib'in açıklamaları ise şöyle:

Sadece bir şey söylemek istiyorum. Tüm bunlar benim tarafımdan ve diğer adam (Conor McGregor) ile dövüşürken başladı, ancak unutmayın, İrlanda Filistin'in dünyadaki en büyük destekçisidir.



Bunu unutmayın. Sizi seviyoruz. Siz, hükümetiniz, herkes.



Biz kafesin içindeyiz, sadece rekabet. MMA tamamen saygıyla ilgilidir. Sizi seviyoruz çünkü sizler Filistin'deki kardeşimizi destekliyorsunuz.