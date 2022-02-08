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    Hablemitoğlu suikastı zanlısı adliyede

    Tarihçi yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastla öldürülmesinin ardından yakalanarak Türkiye'ye getirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 09:45
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    Hablemitoğlu suikastı zanlısı adliyede

    Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin tanınan ve örgütün hedefi haline gelen Necip Hablemitoğlu, 2002'de Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

    Cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna'da yakalanarak 27 Ocak'ta Türkiye'ye getirildi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    4 gün gözaltında kalan zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından sağlık kontolü için Ankara Adliyesi'ne getirildi.

    Nuri Gökhan Bozkır'ın, Hablemitoğlu sorulturması kapsamında adliyedeki sürecinin başladığı bildirildi.

    Hablemitoğlu suikastı zanlısı adliyede #1

    Hablemitoğlu suikastı zanlısı adliyede #2

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