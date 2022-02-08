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Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı
MİT tarafından operasyonla yakalanan Nuri Gökhan Bozkır, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 08.02.2022 - 17:26
- Güncelleme : 08.02.2022 - 17:56
Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin tanınan ve örgütün hedefi haline gelen Necip Hablemitoğlu'nu silahlı saldırıda öldüren ve kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna'da yakalanarak 27 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.
Gözaltına alınan zanlının, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyedeki sürecinin başladığı bildirildi.
ZANLI CEZAEVİNDE
Cinayet şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından 'Silahlı Örgüt Üyeliği' ve 'Tasarlayarak Adam Öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.