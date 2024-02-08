Habur Gümrük Kapısı’nda 345 kilo sıvı metamfetamin ele geçti Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, sınırlarda uyuşturucu maddeye geçit vermiyor. En son yakalama Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirildi.

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Ticaret Bakanlığı’na bağlı ekipler gümrüklerde göz açtırmıyor.

Terör finansmanında kullanılan faaliyetlerin önlenmesi için çeşitli operasyonlar düzenleniyor.

Son olarak da Habur Gümrük Kapısı’nda bir yakalama gerçekleştirildi.

345 kilogram ağırlığında sıvı metamfetamin yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince, Irak ve Türkiye arasındaki Habur Gümrük Kapısı’na gelen bir tıra yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 345 kilogram ağırlığında sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar gözaltına alındı

Olaya ilişkin olarak şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, Şırnak iline bağlı Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.