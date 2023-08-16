Habur Sınır Kapısı’nda 245 kilogram metamfetamin ele geçirildi Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından Habur Sınır Kapısı’nda 245 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini duyurdu.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza'nın Türkiye-Irak arasındaki kritik öneme sahip Habur Sınır Kapısı’nda yüklü miktarda sentetik uyuşturucu maddenin ele geçtiğini paylaştı.

Bakan Bolat, paylaşımında, Gümrük Muhafaza Teşkilatı'na yaptıkları özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Bolat, bu örnek olaydan yola çıkarak Ticaret Bakanlığı olarak illegal ticaret ve kaçakçılıkla mücadelenin sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.

"İllegal ticaret ve kaçakçılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz"

Bakan Bolat'ın yasa dışı örgütlere ve teröre finansman sağlayan tüm girişimleri kökünden kurutulacağını vurguladığı paylaşımı şöyle:

Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, Habur Sınır Kapısı’nda gerçekleştirdiği operasyonda 245 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Yine başarılı bir operasyona imza atan çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

Ticaret Bakanlığı olarak illegal ticaret ve kaçakçılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Yasa dışı örgütlere ve teröre finansman sağlayan tüm girişimleri kökünden kurutacağız.

Topyekün mücadeleye davet