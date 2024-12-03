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Habur Sınır Kapısı’nda üç maymuna el konuldu

Habur Sınır Kapısı’nda üç maymuna el konuldu Gümrük muhafaza ekipleri, Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye sokulmak istenen üç makak maymununa el koydu. Maymunları yurda sokmak isteyen kişiye 41 bin 817 lira para cezası uygulandı.