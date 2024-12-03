Habur Sınır Kapısı’nda üç maymuna el konuldu
İHA

Hayvan kaçakçılarına geçit verilmiyor...

Habur Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza ekipleri, Irak’tan Türkiye’ye sokulmak istenen üç makak maymununa (macaca silenus) el koydu.

İŞLEM BAŞLATILDI

Maymunları yurda sokmak isteyen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

TEDAVİ EDİLDİLER

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, makak maymunlarını alarak rehabilitasyon merkezinde tedavi etti.

GAZİANTEP'E GÖNDERİLDİLER

Maymunlar daha sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.

CEZA UYGULANDI

Şüpheli hakkında Kara Avcılığı Kanunu gereğince 41 bin 817 TL idari yaptırım cezası uyguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor