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    Habur'da 5 terörist teslim oldu

    Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
    • DHA
    • 09.07.2020 - 19:46
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    Habur'da 5 terörist teslim oldu

    Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor,

    PKK'nın Kuzey Irak'taki barınaklarından kaçan 5 PKK'lı terörist Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu.

    İFADELERİ ALINACAK

    Teröristler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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