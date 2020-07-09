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Habur'da 5 terörist teslim oldu
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
- DHA
- 09.07.2020 - 19:46
Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor,
PKK'nın Kuzey Irak'taki barınaklarından kaçan 5 PKK'lı terörist Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu.
İFADELERİ ALINACAK
Teröristler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.