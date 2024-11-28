Hac ek kayıt başvuruları için yarın son gün

AA

Hacı adayları, kutsal topraklara kavuşmak için gün sayıyor.

Hacı adaylarının merakla beklediği 2025 yılı hac ibadetine ilişkin kura çekilişi, geçtiğimiz ay Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi.

EK KAYIT YARIN SONA ERECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar için ek kayıt süresi yarın bitecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Ek kayıt sırası gelen hacı adayları 21 Kasım itibarıyla erişime açılan işlemleri, yarına kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgi il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.