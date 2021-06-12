Hac iptal mi edildi, bu yıl hacca gidilecek mi? Suudi Arabistan'dan hac kararı..

Milyonlarca Müslüman, hacca gitmek için hazırlıklarını sürdürürken Suudi yönetimi tarafından flaş bir karar alındı. Peki hac iptal mi edildi, bu yıl hacca gidilecek mi? İşte Suudi Arabistan'ın kararı

Suudi Arabistan, geçtiğimiz günlerde bu yıl aşı olanların ve belirli tedbirleri yerine getiren kişilerin sınırlı sayıdaki katılımıyla hac ibadetinin gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Suudi Arabistan'dan hac ibadetiyle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Suudi yönetimininin aldığı hac kararı, 2021 yılında hacca gitmeyi düşünenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Kararın ardından hac ibadetini yapmak isteyen vatandaşlar, bu sene hacca gidilecek mi, iptal mi oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki hac iptal mi edildi, bu yıl hacca gidilecek mi? İşte Suudi Arabistan'da flaş hac kararı...

HAC İPTAL Mİ EDİLDİ, BU YIL HACCA GİDİLECEK Mİ?

Reuters'ın son dakika haberine göre, Suudi Arabistan, bu yıl sadece vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara hac izni verecek.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu yıl yalnızca Suudi vatandaşları Hacca gidebilecek. Ülkede oturma izni olanlar da Hacca gidebilecek." ifadeleri yer aldı. Bakanlık, hac ibadeti için ülke içinden 60 bin kişinin kabul edileceğini de bildirdi.

Buna göre, Suudi Arabistan vatandaşı olmayan ya da ülkede yaşamayan kişiler hacca katılamayacak. Geçtiğimiz yıl alınan kararın devamı niteliğinde olacak bu yeni karara göre, sadece Suudi Arabistan’da yaşayanlar ve o ülkenin vatandaşları hac ibadetini gerçekleştirebilecek. Yine aynı şekilde bu ibadet de sınırlı sayıda ve çeşitli şartları yerine getirmek koşuluyla yapılabilecek.