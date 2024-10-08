Hac kayıt yenileme başvuruları yeniden erişimde Yoğun talep üzerine 2025 yılı hac kayıt yenileme işlemleri yeniden erişime açıldı ve güncelleme işlemlerinin, 11 Ekim Cuma gününe kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceği bildirildi.

AA

Hac kayıt yenileme işlemleri, gelen yoğun talep üzerine yeniden erişime açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yoğun talep üzerine 2025 yılı hac kayıt yenileme işlemlerinin yeniden erişime açıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, dün yeniden açılan hac kayıt güncelleme işlemleri, 11 Ekim Cuma gününe kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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Detaylı bilgiye, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "08502601313" numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)