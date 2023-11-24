Hac kayıtlarında son gün! İşlemler bugün sona eriyor Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı haccı için kesin kayıt işlemlerinin bugün sona ereceğini belirtti.

AA

Hacı adayları, kutsal topraklara kavuşmak için gün sayıyor.

Milyonlarca hacı adayı, kutsal topraklara ulaşmak için hac kayıtları tamamladı.

Yapılan kura çekimi sonrası 2 milyon 473 bin 65 kişiden 83 bin 430 kişi hacı adayı olmaya hak kazandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından başlayan kayıt işlemlerinde ise bugün son.

Hacı adaylarının işlemlerini bugün tamamlamaları gerekiyor

Diyanet İşleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, kurada ismi çıkan 83 bin 430 hacı adayı, kesin kayıt işlemlerini e-Devlet'te bulunan "Hac İşlemleri" dijital hizmeti üzerinden yapabilecek.

Hacı adaylarının kesin kayıt hakkı elde etmeleri için işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)