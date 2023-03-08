Hac kuralarının sonuçları açıklandı 2023 hac kuralarının çekim sonuçları açıklandı. Hacı adayları, kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Bu yıl kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 391 bin 671 kişinin katıldığı kura çekiminin sonuçları, saat 22.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden yayınlandı.

Hacı adayları, kutsal topraklara kavuşmak için gün sayıyor.

Pandemi nedeniyle bir süre kapalı olan ardından ziyarete açılan Kabe, bu sene de hacıları ağırlayacak.

Kura sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Kura sonuçlarına göre hak kazanan hacı adayları kesin kayıtlarını e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.

Deprem nedeniyle ertelenmişti

Binlerce hacı adayı kutsal topraklara gitmek için gün sayarken, ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketinin ardından hac kuraları ileri bir tarihe ertelenmişti.

Deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen kura çekimiyle ilgili Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş şu ifadeleri kullanmıştı: