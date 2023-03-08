Hac kuralarının sonuçları açıklandı

Bu yıl kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 391 bin 671 kişinin katıldığı kura çekiminin sonuçları, saat 22.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden yayınlandı.
Hacı adayları, kutsal topraklara kavuşmak için gün sayıyor.
Pandemi nedeniyle bir süre kapalı olan ardından ziyarete açılan Kabe, bu sene de hacıları ağırlayacak.
Kura sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.
Kura sonuçlarına göre hak kazanan hacı adayları kesin kayıtlarını e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.
Deprem nedeniyle ertelenmişti
Binlerce hacı adayı kutsal topraklara gitmek için gün sayarken, ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketinin ardından hac kuraları ileri bir tarihe ertelenmişti.
Deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen kura çekimiyle ilgili Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş şu ifadeleri kullanmıştı:
15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir.