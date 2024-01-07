Hac organizasyonunun iptal edildiği söylenmişti! 2024 hac protokolü imzalandı Sosyal medyada Süper Kupa krizi nedeniyle hac organizasyonunun olmayacağı iddia edilmişti. Bugün ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile 2024 yılı hac protokolünü Cidde'de imzaladı.

AA

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından asılsız pek çok iddia sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

O yalanlardan birisi de Türklerin 2024 yılında hacca kabul edilmeyeceği iddiasıydı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, öne sürülen iddiaların doğru olmadığını duyurmuştu.

Bu iddiaların ardından bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ali Erbaş Cidde'ye gitti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, beraberindeki heyet ile 2024 hac organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere Cidde'ye gitti.

Burada Bakan Rabia ile bir araya gelen Erbaş, yaptıkları görüşmede Türk hacı adaylarına sunulan hizmetler ile 2023 hac dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erbaş, görüşmede, Türkiye nüfusuna göre kotanın güncellenmesi ve kontenjanın artırılması talebinde bulundu.

2024 hac protokolü imzalandı

Bakan Rabia, Türkiye'nin, 2024 hac dönemi hazırlıklarına erken başlamasından ve bunu başarıyla sürdürmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek Suudi Arabistan'ın gelecek yıllarda hacı ve umreci sayısının artırılması konusunda gayretlerinin olduğunu ve çalışmalara başladıklarını belirtti.

Erbaş ve Rabia, değerlendirme ve görüşmelerin ardından 2024 yılı hac protokolünü imzaladı.

83 bin 430 Türk hacı olacak

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, protokolün hayırlı olmasını dileyerek 2024'te hac kontenjanının 83 bin 430 olarak belirlendiğini kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)