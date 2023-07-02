Hac vazifesini yerine getiren Müslümanlar yurda dönmeye başladı Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklardaki görevlerini tamamlayan 300 hacı İstanbul Havalimanı'na geldi.

İHA

Kurban Bayramı sona erdi...

Kutsal topraklardaki hac farizasını yerine getiren hacıların dönüş yolculuğu başladı.

Yaklaşık 300 kişiden oluşan hacı kafilesini taşıyan uçak, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinden saat 15.30 sıralarında İstanbul Havalimanı’na indi.

Aynı kafilede bulunan hacılar, havalimanında ayrılırken duygusal anlar yaşadı.

"Rabbim herkese nasip etsin"

Almanya’dan kutsal topraklara gittiğini söyleyen İsmail Coşkun, şöyle konuştu:

Hac’tan geliyoruz. Almanya’da yaşıyorum. Çok şükür. Elhamdülillah Hacca gittik. Hac vazifemizi yerine getirdik. Bugün de sağsalim evimize dönüyoruz. Rabbim herkese nasip etsin. Rabbim herkese genç yaşta gidip gelmeyi nasip etsin.

"Orada gerçekten çok manevi duygular yaşadık"

Kutsal topraklara annesi ile gittiğini söyleyen Semih Ülker, şunları söyledi:

Biz iki haftalık bir hac farizasını yerine getirdik. Hamdolsun çok güzel geçti. Herkese tavsiye ederiz. Benim için ilk defa oldu. Annem için ikinci kez oldu. Annemle birlikte karar aldık.



Birlikte gittik. Orada gerçekten çok manevi duygular yaşadık. Biz önce Medine’ye gittik. Sonra Mekke’ye gittik. Mekke’yi görmek muazzam bir duygu.

"Ben ikinci kez gidiyorum"

Kutsal topraklara oğlu ile birlikte gittiğini söyleyen Nazmiye Ülker ise, şunları ifade etti: