Regaip Kandili, bugün Müslüman alemi tarafından idrak ediliyor. Ragaip Kandili’nde kılınacak namazlar arasında olan Hacet namazı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Hacet namazı nedir?

Müminler, üç aylar içerisinde yer alan ve ibadetler eşliğinde geçirilecek olan Regaip Kandili'nde kılınması gereken Hacet namazının detaylarını merak ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi sitesi üzerinden Hacet namazı hakkında bilgi verdi.

Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aktardığı bilgilere göre 2,4 veya 12 rekat olarak da kılınabileceği rivayet edilen Hacet namazı nedir, kaç rekattır? Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazında okunacak dualar nelerdir?

İşte, Hacet namazı hakkında tüm merak edilenler..

HACET NAMAZI NEDİR?

Hacet namazı, ahireti ya da dünyası için bir dileği bulunan Müslümanların Allah rızası adına kıldığı nafile namazıdır. Hacet namazı,‘Dilek Namazı’ olarak da anılır.

Hacet namazı, mekruh vakitler dışında olan her vakitte kılınabilmektedir. Bu namaz genellikle Ramazan ayında kılınır fakat senenin her günü de hacet namazı kılınabilmektedir.

Kadir gecesi, Kandil gecesi, Bayram gecesi ve de Berat gecesi gibi bazı mübarek günlerde namaz kılmanın ayrı bir sevabı bulunmaktadır.

HACET NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgiler doğrultusunda Hacet namazı 2 ya da 4 rekat şeklinde eda edilmektedir. Bazı rivayetlere göre 12 rekat da kılınabilmektedir.

Namazın ardından Resulullah'a salavat getirilmektedir.

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Regaip gecesinde Hacet namazı; iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılınabilmektedir.

Peygamber Efendimizden edilen rivayete göre Hacet namazı adına niyet ettikten sonra tekbir alınarak namaza başlanır.

İlk Rekatta: "Niyet ettim niyet eyledim Allah rızası adına dört rekat Hacet namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir.

“Allahu Ekber" diyip İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Subhaneke duası ve Euzü besmele çekilir. Ardından da Fatiha Suresi sonra 3 kez Ayetel Kürsi okunur. Sonra rükuya ve secdeye gidilir. Doğrulur, tekrar secdeye gidilir.

2. Rekatta: Ayağa kalkılıp kıyama durulur. Besmele çekip Fatiha suresi okunur. Ardından sırası ile birer kez İhlas suresi, Felak suresi ve Nas suresi okunup rükuya gidilir. Sonra secdeye gidilir ve doğrulup tekrar secdeye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu okunur.

3. Rekatta: 2. rekatın bitişinde oturduktan sonra tekrardan ayağa kalkılıp kıyama durulur ve besmele çekilip Fatiha suresi okunur. Sonrasında sırası ile birer kez İhlas suresi, Felak suresi ve Nas suresi okunup rükuya gidilir. Ardından secdeye gidilip doğrulup tekrar secdeye gidilir.

4. Rekatta: Ayağa kalkılıp kıyama durulur ve besmele çekilir. Fatiha suresini ve sırası ile birer kez İhlas suresi, Felak suresi ve Nas suresi okunup rükuya gidilir. secdeye gidilir ve doğrulup tekrar secdeye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu, Allahumme salli, Allahumme Barik ve de Rabbenâ duaları okunur. Son olarak da "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek sağa ve de sola selam verilip namaz tamamlanır.

Namaz bittikten sonra hacet duası okunur ve Allah'tan (c.c.) ne dilerse onun için dua edilir. Hacet duası okumak şart değildir. Bu duayı bilmeyen kişiler, istedikleri şekilde dua edebilir.

HACET DUASI NASIL?

Okunması sünnet olan Hacet duası şöyledir:

''Allahümme innî es'elüke tevfîka ehli'l-hüdâ ve a'mâle ehli'l-yakîni ve münâsahate ehli't-tevbeti ve azme ehli's-sabri ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebe ehli'r-rağbeti ve teabbüde ehli'l-verâi ve irfâne ehli'l-ilmi hattâ ehâfük. Allahümme innî es'elüke mehâfeten tahcizünî an ma'siyetike hattâ a'mele bi-tâatike amelen estehikku bihi rıdâke ve hattâ ünasıhake bi't-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke'n-nasihate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi'l-ümûri ve husne zannin bik. Sübhâne Hâlikı'n-nûr.''

Hacet duasının meali şu şekildedir:

''Allah'ım! Senden hidâyet ehlinin başarısını, yakın ehlinin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, senin rızana rağbet gösterenlerin talebini, takva ehlinin ibadetini, ilim ehlinin irfanını isterim ki, senden hakkıyle korkayım. Allah'ım! Senden öyle bir korku isterim ki, o beni sana isyandan men'etsin, taki sana itaat ile öyle amel edeyim ki onunla senin rızana ereyim, senden korkarak samimiyetle sana döneyim, sırf senin sevgini kazanmak için halis nasihat edeyim, her işte sana güvenip sana dayanayım sana güzel zan besleyeyim. Nurun yaratıcısı olan Allah, her türlü nekais ve kusurlardan münezzehtir.''