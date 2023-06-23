Hacı adayları Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı Hac farizasını yerine getirmek üzere farklı coğrafyalardan gelerek Mekke'de buluşan yüz binlerce hacı adayı, cuma namazını Mescid-i Haram'da eda etti.

AA Hacı adayları, Kurban Bayramı'na kısa süre kala kutsal topraklardaki ibadetlerine devam ediyor. Cuma namazını Kabe-i Muazzama'yı görerek eda etmek isteyen hacı adayları için gün, sabahın erken saatlerinde başladı. Temizlik yapıldı Hacı adaylarının yoğunluğu başlamadan önce görevlilerce Mescid-i Haram'da temizlik yapıldı. Konakladıkları yerlerden gruplar halinde Mescid-i Haram'a yönelen hacı adayları, burada cuma vaktine kadar ki süreyi namaz, tavaf ve dualarla geçirdi. Hacı adaylarına zemzem dağıtıldı Bazı hacı adaylarının hava sıcaklığı nedeniyle tavaf sırasında şemsiye kullandığı görülürken, hacı adaylarına zemzem dağıtıldı. Haccın Müslümanlar için önemi vurgulandı Kabe imamları hutbede, Hz. Muhammed'in veda haccına değinerek, haccın Müslümanlar için önemini vurguladı.