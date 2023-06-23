AA
Hacı adayları, Kurban Bayramı'na kısa süre kala kutsal topraklardaki ibadetlerine devam ediyor.
Cuma namazını Kabe-i Muazzama'yı görerek eda etmek isteyen hacı adayları için gün, sabahın erken saatlerinde başladı.
Temizlik yapıldı
Hacı adaylarının yoğunluğu başlamadan önce görevlilerce Mescid-i Haram'da temizlik yapıldı.
Konakladıkları yerlerden gruplar halinde Mescid-i Haram'a yönelen hacı adayları, burada cuma vaktine kadar ki süreyi namaz, tavaf ve dualarla geçirdi.
Hacı adaylarına zemzem dağıtıldı
Bazı hacı adaylarının hava sıcaklığı nedeniyle tavaf sırasında şemsiye kullandığı görülürken, hacı adaylarına zemzem dağıtıldı.
Haccın Müslümanlar için önemi vurgulandı
Kabe imamları hutbede, Hz. Muhammed'in veda haccına değinerek, haccın Müslümanlar için önemini vurguladı.