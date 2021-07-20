Koronavirüs tedbirleri altında hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, 'büyük şeytan' olarak adlandırılan Akabe Cemresi'ne 7 taş attı.

Suudi Arabistan yaptığı bir açıklama ile koronavirüs salgını sebebiyle bu sene hac ibadeti için sadece ülkede yaşayan, sınırlı sayıdaki hacı adayına izin verileceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine sınırlı sayıdaki hacı adayı, Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinden itibaren, tekbir sesleriyle Mina'ya doğru harekete geçti.

Hacı adayları, şeytan taşlamak üzere Cemarat'a ulaştı.

HACI ADAYLARI ŞEYTAN TAŞLADI

Koronavirüs tedbirleri altında hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, burada "büyük şeytan" olarak ifade edilen Akabe Cemresi'ne 7 taş attı.

Hacı adayları şeytan taşlamanın ardından ziyaret tavafı ve say için Kabe'ye geçecek.

Burada tavaf ve sayı gerçekleştiren hacılar, kurbanları kesildikten sonra traş olup ihramdan çıkacaklar. Ardından bayramın ikinci ve üçüncü günü de hacılar Cemarat'ta sırasıyla "küçük, orta ve büyük şeytana" yedişer taş atacak.

Hacı adayları Kurban Bayramı'nın ilk günü şeytan taşladı VİDEO

"YURT DIŞINDAN KİMSE KABUL EDİLMEYECEK"

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.