Hacı adayları pandemi gölgesinde Kabe'yi tavaf ediyor

Suudi Arabistan’da Hac ibadeti, bu yıl da koronavirüs önlemleri altında yapılıyor. Kabe’ye gelen Hacı adayları ilk tavafını yapmaya başladı.

Suudi Arabistan’da bu yıl da Hac ibadeti korona virüs önlemleri altında gerçekleştiriliyor.

Hacı adayları sosyal mesafe uyarak Kabe’de ilk tavafını yaptı.

Virüse karşı aşılanan ve Suudi Arabistan’da ikamet eden Hacı adayları Kurban Bayramı öncesi kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getiriyor.

SIKI TEDBİRLER ALINDI

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Mekke’de çok sayıda kontrol noktası kurulduğunu açıklarken, virüsün yayılmaması için lojistik ve tıbbi hazırlıkların en yüksek seviyede olduğunu belirtti.

Hacıların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli sağlık tesisleri de kurulurken, kutsal alanların sterilize edilmesi amacıyla personel görevlendirildi.

Kabe’de Hacı adaylarının ilk tavafı başladı VİDEO

ÜLKEDE YAŞAYANLARLA SINIRLANDIRILDI

Hac ve Umre Bakanlığı, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında bu yıl yalnızca ülkede yaşayan 60 bin kişiye hac izni verileceğini ve yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Kronik hastalığı bulunmayan, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olanlar ile son 5 sene içinde Hac ibadeti gerçekleştirmemiş olanların başvuru yapabileceği bildirilmişti.

PANDEMİ GÖLGESİNDE İKİNCİ HAC

Öte yandan, bu sene aşı şartı uygulanırken, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan yönetimi tüm hacı adaylarının Mekke’ye girmeden önce korona testi yaptırmasını istemişti. Yetkililer, geçtiğimiz yıl Hacı adaylarının sayısını da 10 bin kişiye sınırlandırmıştı.

Hacı adaylarının yüzde 70’i Suudi Arabistan’da ikamet eden yabancılardan, 30’u ise Suudi Arabistan vatandaşlarından oluşmuş, yine yurt dışından Hacı adayı kabul edilmemişti.