Hacı adaylarının Arafat'a yolculuğu başladı: Hac farizası tamamlanacak Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan yaklaşık 2,5 milyon hacı adayının haccın en önemli rükünlerinden olan Arafat'a yolculuğu başladı.

AA

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adaylarının bir kısmı bugün saat 16.30'dan itibaren kafileler halinde Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki Arafat'a hareket etti.

Bazı hacı adayları Arafat'a hareketleri öncesinde ailelerini arayarak helallik istedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otellerinden otobüslerle alınarak Arafat'a götürülecek hacı adayları burada kendileri için hazırlanmış çadırlara yerleşecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Vakfe duası" yapacak

Arife günü öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (Cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe duası yapacak.

Hacı adayları Arafat'ta vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçirecek.

Akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılacak hacı adayları, daha sonra Müzdelife'ye geçecek.

Müzdelife vakfesi yapılacak

Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek "Cem-i tehir" yapacak hacı adayları, Müzdelife vakfesini yapacak.

Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplayacak hacı adayları, daha sonra Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket edecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü hacı adayları, "Büyük şeytana" yedi taş atacak.

Hacı adayları şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacaklar.

Hac farizası tamamlanmış olacak

İlk fırsatta farz olan ziyaret tavafı ve haccın sa'yını ifa edecek. Böylece hac farizasını tamamlamış olacaklar.

Hacılar, bayramın ikinci ve üçüncü günü yine aynı bölgede sırasıyla "küçük, orta ve büyük" şeytana 7'şer taş atacak.

Hacılardan, daha önce gitmeyenler Medine'ye giderek ibadet ve ziyaretlerini burada sürdürecek. Mekke'den ayrılacak olan hacılar ise yapacakları veda tavafı ile Kabe'ye ve şehre veda edecek.

Hacı adayları heyecanlarını paylaştı

Hacı adayı Mehmet Erdoğan, Arafat'a çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Haccın birinci basamağı olan Arafat'a tırmanacaklarını belirten Erdoğan, "Otobüslerimiz de geldi. Arafat'a çıkacağız, hac ibadetimize orada başlamış olacağız." dedi.

Ömer Vural da çok büyük bir sevinç yaşadıklarını dile getirerek, "Peygamberimizin gezdiği yerleri görmeyi çok arzu ettik. Allah nasip etti, biz de buraya geldik. Şükürler ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ülkemize, devletimize, milletimize Allah zeval vermesin"

Erol Yüksel ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: