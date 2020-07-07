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- Hacca gitmekten vazgeçenlerin ücretleri geri ödenecek
Hacca gitmekten vazgeçenlerin ücretleri geri ödenecek
Diyanetten yapılan açıklamada, "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek." ifadeleri kullanıldı.
- AA & Ensonhaber
- 07.07.2020 - 16:24
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Suudi Arabistan bu yıl dış ülkelerden gelecek hacı adaylarını kabul etmeyeceğini duyurmuştu.
ERTELEME VEYA VAZGEÇME TERCİHİ MEVCUT
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının, 2021 için ''erteleme'' veya ''vazgeçme'' tercihinde bulunabileceklerini açıkladı.
ERTELEYENLERİN 1000 RİYAL DIŞINDAKİ MİKTARI İADE EDİLECEK
2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek.