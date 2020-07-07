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Hacca gitmekten vazgeçenlerin ücretleri geri ödenecek

Hacca gitmekten vazgeçenlerin ücretleri geri ödenecek

Diyanetten yapılan açıklamada, "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek." ifadeleri kullanıldı.