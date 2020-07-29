Hacı adaylarının koronavirüs önlemli tavafı

Kabe'de virüs gölgesinde tavafını gerçekleştiren hacı adaylarının bu anları tarihi an olarak kameralara yansıdı.

Dünyanın başına bela olan koronavirüs, hayatın her alanını kısıtladı.

Aralık 2019'dan bu yana virüsle mücadele sürüyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonların da taşıdığı salgın hastalık, dünya ekonomisini de ciddi anlamda zarara uğrattı.

Şimdiler de her ne kadar normalleşmeye çalışılsa da ikinci dalga tehdidi ürkütüyor.

KABE'DE KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE TAVAF

Virüsün çıktığı ilk dönemlerde kapıların kapandığı Kabe'de de bu yılki hac ibadeti, koronavirüs önlemleri gölgesinde başladı.

Kabe'de sosyal mesafeye uyarak tavaf İZLE

TARİHİ AN

Hacı adaylarının bagajları dezenfekte edilirken, birer elektronik bileklik dağıtıldı.

Kabe'de tavafa çıkan hacı adaylarının sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ibadetini gerçekleştirmesi tarihi bir an olarak kameralara yansıdı.