Dolar
6.9632
0.4225%
Euro
8.1938
0.7166%
Altın
1957.04
-0.0694%
Borsa
1146.3
-0.5552%
G. Altın
437.84
0.2224%
Bitcoin
76811.98
0.6817%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C
    Hacı adaylarının koronavirüs önlemli tavafı

    Hacı adaylarının koronavirüs önlemli tavafı

    Kabe'de virüs gölgesinde tavafını gerçekleştiren hacı adaylarının bu anları tarihi an olarak kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2020 - 12:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hacı adaylarının koronavirüs önlemli tavafı

    Dünyanın başına bela olan koronavirüs, hayatın her alanını kısıtladı.

    Aralık 2019'dan bu yana virüsle mücadele sürüyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonların da taşıdığı salgın hastalık, dünya ekonomisini de ciddi anlamda zarara uğrattı.

    Şimdiler de her ne kadar normalleşmeye çalışılsa da ikinci dalga tehdidi ürkütüyor.

    KABE'DE KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE TAVAF

    Virüsün çıktığı ilk dönemlerde kapıların kapandığı Kabe'de de bu yılki hac ibadeti, koronavirüs önlemleri gölgesinde başladı.

    Kabe'de sosyal mesafeye uyarak tavaf İZLE

    TARİHİ AN

    Hacı adaylarının bagajları dezenfekte edilirken, birer elektronik bileklik dağıtıldı.

    Kabe'de tavafa çıkan hacı adaylarının sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ibadetini gerçekleştirmesi tarihi bir an olarak kameralara yansıdı.

    Hacı adaylarının koronavirüs önlemli tavafı #1

    Görüş Bildir