Hacı kafilesi Sivas'a döndü

Vazifelerini yerine getirmek için Sivas'tan yola çıkan 120 kişilik hacı kafilesi evlerine geri döndü. Hacılar gözyaşlarıyla karşılandı.

İbadetlerini tamamlayan hacılar, yuvalarına dönüyor...

Hac vazifesi için 34 gün önce Sivas’tan ayrılan 120 kişilik ilk hacı kafilesi, kutsal topraklarda vazifelerini yerine getirip hacı olarak Sivas’a döndü.

Gözyaşları ile karşılandılar

Hacılar, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda yüzlerce kişi tarafından gözyaşları ile karşılandı.

İHA'nın aktarımına göre, yakınları yaklaşık 1 aydır ayrı kaldıklarını hacılara sarılarak hasret giderdi.

Mutlulukları gözlerinden okundu

Hacı olarak Sivas’a dönenler çok mutlu olduklarını belirtip, herkese yaşadıkları mutluluğu yaşamaları için dua etti.

Hacı yakınları ise sevdikleriyle kavuştukları için yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.