Hacı Sabancı, Türkiye'nin ekonomisini değerlendirdi

Türkiye'nin sağlık sistemine övgülerden bulunan Hacı Sabancı, Türkiye'nin ekonomisinden çok umutlu olduğunu belirtti.

Sık sık özel hayatı ve magazin haberleriyle gündeme gelen Sabancı ailesinin üyelerinden Hacı Sabancı, Türkiye’nin ekonomik gidişatını değerlendirdi.

Türkiye'nin sağlık sisteminden korona sürecine, ekonomik alt yapısından dünyada salgının etkisine kadar Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan Sabancı, şu ifadeleri kullandı;

TÜRKİYE EKONOMİK OLARAK HIZLI TOPARLANACAK

"Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Pandemi dünya ekonomisini çok olumsuz etkiledi. Ülkemiz de etkilendi bu süreçten. Ama biz ekonomik açıdan güçlü potansiyeli olan bir ülkeyiz. Türkiye bu süreçten sonra ekonomik olarak hızla toparlanmaya gidecektir. Ben Türkiye ekonomisinden çok umutluyum

SAĞLIK SÜRECİNİ ÇOK İYİ YÖNETİYORUZ

Öncelikle sağlık çalışanlarımıza minnettarım. Onlar en ön cephede savaşıyor. Süreci çok iyi yönetiyoruz. Diğer ülkelerin durumuna bakınca bunu daha iyi görüyoruz. Sağlık altyapısıyla, hastanelerimizle, sağlık çalışanlarımızla çok güçlü bir ülkeyiz, diğer ülkelere göre çok iyi durumdayız. Şimdi aşılama süreci başlayacak, umarım salgını bir an önce atlatırız."







