Hacı Sabancı'dan babalık davasının sonucunun ardından manidar paylaşım

Haber Merkezi

Türkiye’nin en ünlü ailelerinden olan Sabancılar, Hacı Sabancı'nın babalık davasıyla bir kez daha gündemde.

Hacı Sabancı ile geçmişte ilişki yaşadığı iddia edilen F. D., 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.

ADLİ TIP, ÇOCUĞUN BABASI 'HACI SABANCI' DEDİ

Bu iddia üzerine açılan davada, Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı DNA testi sonuçları mahkemeye sunuldu.

Yapılan inceleme sonucunda, Hacı Sabancı'nın Uzay isimli çocuğun babası olduğu yüzde 99,99 oranında doğrulandı.

AİLESİYLE MUTLULUK POZU VERDİ

Daha önce "iftira" diyerek bu durumu yalanlayan Hacı Sabancı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Hacı Sabancı, eşi Nazlı ve kızı Arzu Alara ile karesini yayınlayarak, mutluluk pozu verdi.

Kızının yüzünü saklayan Hacı Sabancı kalp emojisi de koymayı ihmal etmedi.