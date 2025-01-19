Hacı Sabancı'nın babalık davası: Adli Tıp raporları çıktı

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Türkiye'nin en ünlü ailelerinden biri olan Sabancılarda, Arzu-Ömer Sabancı çiftinin çocuğu Hacı Sabancı, 21 Ekim 2021 tarihinde Nazlı Kayı ile nikah masasına oturmuştu.



Görkemli bir törenle dünyaevine giren çiftin evliliği sürerken Hacı Sabancı'yla ilgili magazin gündemine bomba gibi bir gelişme düşmüştü.

Buna göre 2 Şubat 2021 tarihinde oğlu Uzay’ı dünyaya getiren F.D. isimli şahıs, sık sık görüştüğünü ve cinsel birliktelik yaşadığını ifade ettiği Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı.

HACI SABANCI'YA BABALIK DAVASI AÇILDI

F.D., mahkemeden U.D.'nin daha fazla mağdur edilmemesi bakımından ivedi şekilde yargılama yapılmasını, çocukla davalı baba arasındaki soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespiti, davalının babalığına karar verilmesi ve akabinde nüfus kaydına geçirilmesini talep etmişti.

Ancak Sabancı cephesinden yapılan açıklamada ise yaşananların 'iddia ve iftira' olduğu öne sürülmüştü.

SABANCILAR 'İFTİRA' DEDİ: SESSİZ KALMAYACAĞIZ...

Yine yapılan açıklamada, Sabancı Ailesi'nin hedef alındığı ve ortaya atılan bu iddiaya sessiz kalınmayacağını vurgulanmıştı.

Açıklamada, "Değerli Kamuoyu, Müvekkilim Sayın Hacı Sabancı, Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır. Şüphesiz bu tür asılsız iddialar ve iftiralar toplumumuzda tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır. İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız. Müvekkilimin eşi ve kızıyla mutlu aile birliğine ve şahsına yönelik bu iftiralara karşı her türlü yasal yollara başvuracak ve sürecin en yakından takipçisi olacağız. Müvekkilim Hacı Sabancı’nın gerçeklerin ortaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına inancı tamdır." denildi.

ADLİ TIP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşananların ardından konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Aile Mahkemesi, Hacı Sabancı’nın, Uzay isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.

Mahkemenin bu kararının ardından ilk olarak Fatma D. ile 4 yaşındaki Uzay isimli oğlu, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek gerekli sevk işlemlerini yaptırdıktan sonra Adli Tıp Kurumu’nda DNA örneği verdi.

"YÜZDE 99 BABASI SABANCI"

Hacı Sabancı da Adli Tıp Kurumu’na giderek küçük Uzay’ın babası olup olmadığının tespiti için DNA testi yaptırdı.

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen babalık testi sonucu, davanın görüldüğü İstanbul Aile Mahkemesi’ne ulaştı.

Adli Tıp raporunda, Hacı Sabancı’nın yüzde 99,99 küçük Uzay’ın babası olduğu tespit edildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Uzay D.’ye ait DNA profili ile anne Fatma D.’ye ait DNA profilinin ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibari ile Sabancı’nın yüzde 99,99 ihtimalle Uzay D.’nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi.”

DAVA DOSYASINA NELER GİRDİ?

Öte yandan dava dosyasında 2010-2011 yılları arasında Facebook’tan Hacı Sabancı ile tanıştığını ifade eden ve ilk olarak İstanbul’daki Swiss Otel’de bir araya geldiklerini kaydeden F.D, sık sık görüşmelerin sonunda son olarak 21 Mayıs 2020 tarihinde bir araya gelerek cinsel ilişki yaşadıklarını söyledi.

Dava dosyasında anlatılanlara göre 02 Şubat 2021 tarihinde Uzay bebeğin doğumunun ardından Hacı Sabancı’ya bebeğin fotoğrafları gönderildi.

SABANCI'YA ÇOCUK 'SENDEN' DEDİ: ARALARI BOZULDU

FD, Hacı Sabancı’ya çocuğun kendisinden olduğunu söyleyince tarafların arası bozuldu.

Dava dosyasında Hacı Sabancı ve F.D’nin 2013 yılında Los Angeles’ta yer alan Encore isimli otelde arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptıkları da kaydedildi.

Bu tatilin ardından 2015 yılına kadar görüşülmediği belirtilirken 2017-2019 yıllar arasında birçok görüşme gerçekleştirdikleri ve sık sık Sumahan adlı otelde bir araya geldikleri ifade edildi. Hacı Sabancı’nın F.D’yi 2018 yılında jest yapmak adına Santorini Adası’na tatile gönderdiği ve uçuş ve otel biletlerini de ödediği kaydedildi.

Dava dosyasındaki ifadelere göre F.D ile Hacı Sabancı’nın arası 2019 yılında bozuldu.

Bunun ardından 37 yaşında olan F.D S.K isimli kişiyle evlenerek Belçika’ya yerleşti. Bu evlilik de 12 Şubat 2020 tarihinde son buldu.

HACI SABANCI BOŞANMASI İÇİN YARDIM ETTİ

02 Şubat 2021 tarihinde 38 hafta 2 günlük olarak doğan Uzay bebek F.D’nin eski eşi adına nüfusa kaydedildi.

Eşinden boşanmak için Hacı Sabancı’dan yardım isteyen ve avukat bulmasını talep eden F.D’ye Sabancı, avukatı kendisinin bulmasını söylediğini ancak vekalet ücretini ödemeyi taahhüt ettiğini ifade etti.

Dava dosyasındaki bilgilere göre Hacı Sabancı, F.D’nin hesabına N.S isimli şahıs üzerinden çeşitli tarihlerde para gönderdi.

21 Mayıs tarihinde eşi ile ayrı yaşayan F.D, Hacı Sabancı’nın mesaj atıp davet etmesi üzerine onun evine gittiği kaydedildi.

İlişkileri boyunca genel olarak korunmadan cinsel birliktelik yaşayan tarafların o gece de aynı şekilde birliktelik yaşadıkları F.D’nin avukatı tarafından dosyaya kaydedildi.

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WHATSAPP YAZIŞMALARI MAHKEMEYE SUNULMUŞTU

Konuyla ilgili Hacı Sabancı ve FD. arasındaki WhatsApp yazışmaları da mahkemeye sunuldu.

Mahkemeye sunulan WhatsApp yazışmalarında F.D ile Hacı Sabancı arasında yapıldığı iddia edilen görüşmeler şöyle:

21 Mayıs 2020

Hacı Sabancı: Nerdesin?

F.D: Evdeyim canım.

H.S: Gelir misin.

F.D: Gelirim, yarım saate çıkarım olur mu?

H.S: Tamam saat 22.30’da gel.

F.D: Tamam süper.

H.S: 1.5 saate çık.

F.D: Tamam.

H.S: Bekliyorum ne giyeceksin.

F.D: Ne giymemi istersin.

F.D: Bunu düşünüyorum hayatım (Elbise görseli)

H.S: Çok iyi.

F.D: Ay beğenmene çok sevindim.

H.S: 1 saate gel.

F.D: Tamam.

H.S: Yola çıkınca yaz.

F.D: Tamam.

H.S: Müsaitim bekliyorum nerdesin.

F.D: Taksi bekliyorum canım.

H.S: Binince yaz.

F.D: Çıktım canım. Konum atar mısın.

H.S: Sen konum atsana bakayım.

F.D: E-5’e çıkayım şimdi.

H.S: Ne içersin ne hazırlayayım viski?