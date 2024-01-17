Hacı Yakışıklı'nın olası sınır ötesi harekat değerlendirmesi gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır ötesi operasyonların genişletilmesiyle ilgili sözlerini canlı yayında değerlendiren Hacı Yakışıklı, Türkiye'nin bölgede bir 30 kilometre daha aşağı inebileceğini öne sürdü.

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ensonhaber.com

TV100 ekranlarında yayınlanan 'Başak Şengül ile Doğru Yorum' programı, dün akşam izleyicilerle buluştu.

Ünlü sunucu Başak Şengül'ün konukları ise Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, gazeteciler Hacı Yakışıklı, Nedim Şener ve Gürbüz Evren oldu.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Sınır ötesi operasyonların nasıl daraltılacağı bizim gündemimizde yok, nasıl genişletileceği var. Harekatlarımız sürecek. Suriye'de, Tel Rıfat'tan Aynularab'a, Haseke'den Münbiç'e kadar sinsi niyetlerle kurulmuş terör yuvalarının tamamını darmadağın etmeden durmayacağız." sözleri sonrası olası sınır ötesi harekat durumu ele alındı.

Yakışıklı ve Başbuğ, bölge haritasının önünde anlattı

O anlarda Coşkun Başbuğ ve Hacı Yakışıklı, bölge haritasının önünde olası sınır harekat değerlendirmesi yaptı.

Sözü alan Hacı Yakışıklı, operasyonların genişleyebileceğini söyleyerek, Türkiye'nin bir 30 kilometre daha derinliğe ineceğini iddia etti.

Yakışıklı, Türkiye'nin 60 kilometre derinliğe inmesiyle birlikte İsrail'in Büyük Orta Doğu Projesi emellerine aykırı davrandığını da söyledi.

"Bir 30 kilometre daha derinliğe gidecek aşağı doğru"

Yakışıklı, "Şurası 30 kilometre bir 30 kilometre daha derinliğe gidecek aşağı doğru. Bu arada biz neredeyiz Fırat’ın doğusu batısı. Şu Fırat dediğiniz yer neresi? İsrail’in Büyük Orta Doğu Projesi. İsrail’in BOP içinde kim var? Türkiye var. Şuralarda Türk askerinin bayrağı dalgalanıyor. Dolayısıyla 30 kilometre daha aşağı indiğiniz zaman İsrail’in de emellerine aykırı davranmış oluyor." ifadelerini kullandı.

"Ordu kara harekatındaki gibi yan yana dizilip gitmeyecek"

Hacı Yakışıklı'nın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde: