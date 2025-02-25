Hacıların Riyal çilesi

İHA

Hacı adayları, kutsal topraklara kavuşmak için gün sayıyor.

Bu yıl 29 Nisan'da gidecek ilk kafile öncesi hacı adayları Suudi Arabistan riyali sıkıntısı yaşıyor.

Türkiye’deki banka ve döviz bürolarında Amerikan doları ile çarpraz kurda 3.74 riyal olan dünya fiyatları, Türkiye'de riyal bulunamadığından pahalılanarak 3.72’ye yükseldi.

HACILAR DERTLİ

Bu durumda mübarek beldelere gidecek yolcuların maliyetlerini yükseltiyor.

Döviz büfelerinde Suudi Arabistan riyali bulmak zorlaşırken, fiyatlarda yüzde 5 köpük oluştu.

Hac ödemeleri döneminde yaklaşık 150 bin hacı adayının 30’ar bin riyal ortalama alım yaptıkları göz önünde bulundurulduğunda 5 milyar riyale piyasada ihtiyaç oluyor.

KARABORSA RİYAL ARANIYOR

Bu likiditeyi Merkez Bankası sağlayamadığı için de piyasalarda karaborsa riyal aranıyor.

Hac ve umre ziyaretçileri Diyanet İşlerinin tahsilatları Suudi Riyali yerine Merkez Bankası ortalama kuru ile TL cinsinden alabileceğine dikkat çekti.

Ayrıca Ramazan umresinden yaşanan yoğunlukta hac yolcularına eklenince döviz büfelerinden hatıra binaen riyal alınabildiği aktarıldı.