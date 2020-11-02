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    Hacıyev, Ermenistan’ın yalanını fotoğraflarla belgeledi

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın provokasyonunu paylaştığı iki fotoğraf karesiyle ortaya çıkardı.
    • DHA
    • 02.11.2020 - 09:50
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 11:51
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    Hacıyev, Ermenistan’ın yalanını fotoğraflarla belgeledi

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusu "sivillerimizi vuruyor" yalanını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkardı.

    Hacıyev, Ermenistan tarafından servis edilen fotoğrafın sahte olduğunu açıkladı.

    İKİSİNİ DE PAYLAŞTI

    Hacıyev, Azerbaycan sivil yerleşim alanına Ermenistan ordusu tarafından atılan füze karesiyle birlikte Ermenistan'ın provokasyon amacıyla paylaştığı fotoğrafı paylaştı.

    Hacıyev, Ermenistan’ın yalanını fotoğraflarla belgeledi #1

    ERMENİSTAN'IN PROVOKASYONUNU İFŞA ETTİ

    İki fotoğrafa da dikkatli bakılmasını ifade eden Hacıyev, “Farkı görün. Fotoğraf 1: Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Terter bölgesinin Alasgarlı köyüne atıldı. Bunu günün fotoğrafı olarak paylaştım. Ermeni Smerch füzesinin motor kısmı masayı deliyor ve yere sağlanıyor. Fotoğraf 2: Başarısız Ermeni sahteciliği. Hatta örümcek ağını temizlemeyi bile unutmuşlar.” dedi.

    Hacıyev, Ermenistan’ın yalanını fotoğraflarla belgeledi #2

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